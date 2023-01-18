Регулярное потребление пресноводной рыбы опасно для здоровья

Речь идёт о той рыбе, которую рыбаки-любители самостоятельно вылавливают из водоёмов. Рыба из супермаркетов не содержит большого уровня вредных соединений.
Используемые в промышленности пер- и полифторалкильные химические соединения (PFAS) попадают в окружающую среду – реки и иные пресноводные водоёмы, а далее накапливаются в пищевых цепочках.
Рабочая группа по охране окружающей среды (EWG) провела анализ пятисот образцов пресноводной рыбы, выловленной в водоёмах США и обнаружила в ней 280-кратное превышение уровня PFAS, чем в рыбе, купленной в супермаркете.
«Люди, которые потребляют пресноводную рыбу, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, подвержены риску опасного уровня PFAS в организме», - пояснил изданию Daily Mail сотрудник EWG Дэвид Эндрюс.
Попадание PFAS в человеческий организм может вызвать ряд негативных последствий для здоровья.