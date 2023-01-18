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1 час назад

Регулярное потребление пресноводной рыбы опасно для здоровья

runews24.ru

Речь идёт о той рыбе, которую рыбаки-любители самостоятельно вылавливают из водоёмов. Рыба из супермаркетов не содержит большого уровня вредных соединений.

Регулярное потребление пресноводной рыбы опасно для здоровья
Фото: runews24.rurunews24.ru

Используемые в промышленности пер- и полифторалкильные химические соединения (PFAS) попадают в окружающую среду – реки и иные пресноводные водоёмы, а далее накапливаются в пищевых цепочках.

Рабочая группа по охране окружающей среды (EWG) провела анализ пятисот образцов пресноводной рыбы, выловленной в водоёмах США и обнаружила в ней 280-кратное превышение уровня PFAS, чем в рыбе, купленной в супермаркете.

«Люди, которые потребляют пресноводную рыбу, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, подвержены риску опасного уровня PFAS в организме», - пояснил изданию Daily Mail сотрудник EWG Дэвид Эндрюс.

Попадание PFAS в человеческий организм может вызвать ряд негативных последствий для здоровья.

ЗОЖ,Дэвид Эндрюс,
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