Регулярное потребление пресноводной рыбы опасно для здоровья

Речь идёт о той рыбе, которую рыбаки-любители самостоятельно вылавливают из водоёмов. Рыба из супермаркетов не содержит большого уровня вредных соединений.

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Используемые в промышленности пер- и полифторалкильные химические соединения (PFAS) попадают в окружающую среду – реки и иные пресноводные водоёмы, а далее накапливаются в пищевых цепочках.

Рабочая группа по охране окружающей среды (EWG) провела анализ пятисот образцов пресноводной рыбы, выловленной в водоёмах США и обнаружила в ней 280-кратное превышение уровня PFAS, чем в рыбе, купленной в супермаркете.

«Люди, которые потребляют пресноводную рыбу, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, подвержены риску опасного уровня PFAS в организме», - пояснил изданию Daily Mail сотрудник EWG Дэвид Эндрюс.