Врач рассказала об опасном признаке дефицита витамина D

Витамин D называют солнечным, потому что его выработка зависит от естественного освещения. Немудрено, что нехватка этого вещества часто возникает у людей, живущих в северных регионах России. Недостаток витамина может привести к проблемам с сердцем, опорно-двигательным аппаратом, иммунной системой и к снижению выработки «гормона радости» — серотонина. Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, как чем ещё чреват дефицит витамина D и как его обнаружить.