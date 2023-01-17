Врач рассказала об опасном признаке дефицита витамина D

Витамин D называют солнечным, потому что его выработка зависит от естественного освещения. Немудрено, что нехватка этого вещества часто возникает у людей, живущих в северных регионах России. Недостаток витамина может привести к проблемам с сердцем, опорно-двигательным аппаратом, иммунной системой и к снижению выработки «гормона радости» — серотонина. Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, как чем ещё чреват дефицит витамина D и как его обнаружить.
«Мы, практикующие хирурги, заметили связь между низким уровнем витамина D и более медленным заживлением послеоперационных ран — после иссечения свищей, трещин, удаления геморроидальных узлов», — рассказала медик.
Чтобы точно узнать, что дело в витамине D, надо сдать анализы. Делать это лучше осенью или зимой.
Недостаток витамина D можно восполнить лекарственными препаратами, но делать это можно только по рекомендации врача. Его переизбыток может грозить онкологическими заболеваниями.