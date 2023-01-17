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51 минуту назад

Врач рассказала об опасном признаке дефицита витамина D

Секрет Фирмы

Витамин D называют солнечным, потому что его выработка зависит от естественного освещения. Немудрено, что нехватка этого вещества часто возникает у людей, живущих в северных регионах России. Недостаток витамина может привести к проблемам с сердцем, опорно-двигательным аппаратом, иммунной системой и к снижению выработки «гормона радости» — серотонина. Проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, как чем ещё чреват дефицит витамина D и как его обнаружить.

Врач рассказала об опасном признаке дефицита витамина D
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Мы, практикующие хирурги, заметили связь между низким уровнем витамина D и более медленным заживлением послеоперационных ран — после иссечения свищей, трещин, удаления геморроидальных узлов», — рассказала медик.

Другие симптомы нехватки витамина D это:
  • постоянное ощущение усталости;
  • боль в мышцах и костях;
  • резкие изменения веса;
  • судороги;
  • жгучее ощущение на языке и губах;
  • головокружение.

Чтобы точно узнать, что дело в витамине D, надо сдать анализы. Делать это лучше осенью или зимой.

Недостаток витамина D можно восполнить лекарственными препаратами, но делать это можно только по рекомендации врача. Его переизбыток может грозить онкологическими заболеваниями.

ЗОЖ,Елена Смирнова,
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