Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Врачи рассказали, как гипертоникам заниматься спортом

Клопс.Ru

Гипертоникам важно поддерживать активный образ жизни, но к занятиям спортом следует подходить с осторожностью. Особое внимание стоит уделять пульсу. Об этом рассказали врачи в Telegram-канале ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области».

Врачи рассказали, как гипертоникам заниматься спортом
Фото: UnsplashUnsplash

«Оптимальный вариант для гипертоника — это пешие прогулки и лёгкие пробежки, но вместе с тем рекомендуется и езда на велосипеде, занятия скандинавской ходьбой, танцами, гольфом, большим теннисом», — говорится в публикации.

Как утверждают специалисты, при занятиях спортом гипертоникам важно обращать внимание на пульс — он не должен превышать 180 ударов в минуту минус возраст в годах. Постоянно следите за самочувствием: мигрени, боли в сердце и скачки артериального давления сигнализируют о том, что необходимо остановиться и проконсультироваться с врачом. К другим противопоказаниям относятся головокружения, неустойчивая походка, тошнота, боль в ногах.

Врачи предостерегают:

«Если человек имеет избыточную массу тела, то бег и физические упражнения ему не подойдут, идеальным для него будет плавание».

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители