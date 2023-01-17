Врачи рассказали, как гипертоникам заниматься спортом

Гипертоникам важно поддерживать активный образ жизни, но к занятиям спортом следует подходить с осторожностью. Особое внимание стоит уделять пульсу. Об этом рассказали врачи в Telegram -канале ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области».

«Оптимальный вариант для гипертоника — это пешие прогулки и лёгкие пробежки, но вместе с тем рекомендуется и езда на велосипеде, занятия скандинавской ходьбой, танцами, гольфом, большим теннисом», — говорится в публикации.

Как утверждают специалисты, при занятиях спортом гипертоникам важно обращать внимание на пульс — он не должен превышать 180 ударов в минуту минус возраст в годах. Постоянно следите за самочувствием: мигрени, боли в сердце и скачки артериального давления сигнализируют о том, что необходимо остановиться и проконсультироваться с врачом. К другим противопоказаниям относятся головокружения, неустойчивая походка, тошнота, боль в ногах.