Диетолог Гридина перечислила основные причины переедания

Некоторые люди сталкиваются с перееданием, но не знают о его причинах. Их перечислила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

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К перееданию склонны люди с высокой скоростью потребления пищи. Также с таким недугом сталкиваются те, кто поглощает продукты без чувства голода или попросту не может остановиться.

«Поедание большого количества пищи может происходить после неприятных событий или возникнуть на фоне стресса, тревожного расстройства и депрессии», — добавила диетолог в беседе с изданием «Газета.Ru».