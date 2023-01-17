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57 минут назад

Диетолог Гридина перечислила основные причины переедания

Слово и Делоиещё 1

Некоторые люди сталкиваются с перееданием, но не знают о его причинах. Их перечислила диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Диетолог Гридина перечислила основные причины переедания
Фото: Слово и делоСлово и дело

К перееданию склонны люди с высокой скоростью потребления пищи. Также с таким недугом сталкиваются те, кто поглощает продукты без чувства голода или попросту не может остановиться.

«Поедание большого количества пищи может происходить после неприятных событий или возникнуть на фоне стресса, тревожного расстройства и депрессии», — добавила диетолог в беседе с изданием «Газета.Ru».

Также переедание может возникнуть из-за чрезмерно строгой диеты. Организм подает сигнал мозгу, чтобы тот запасался жиром на случай голода.

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