Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Страдаете от недосыпа? Несколько советов, как справиться с этой проблемой

Eva.ru

Страдаете от бессонницы и проклинаете свой режим каждое утро, мучаясь от недосыпа и усталости? Это можно исправить, уверены ученые, которые придумали формулу борьбы с этой проблемой.

Страдаете от недосыпа? Несколько советов, как справиться с этим
Фото: Eva.ruEva.ru

В зимний период, когда солнце поздно встает, а за окном мороз, невероятно сложно просыпаться по утрам. Даже тем, кто обычно легок на подъем все время кажется, что они высыпаются. А между тем здоровый и крепкий сон — гарант долголетия. Спасибо ученым, за то, что они всерьез озаботились этой проблемой и выяснили, как можно избавиться от недосыпа и тем самым продлить себе жизнь, несмотря на то, что за окном мороз и темнота.

Видео дня

Для начала смените одеяло. Медики (да-да, именно они) рекомендуют укрываться не легкими и воздушными одеялами, а тяжелыми. К примеру, знаете ли вы, что вес хорошего одеяла должен составлять около 10% от массы вашего тела? Затем поставьте будильник не на утро, а для начала на вечер. За час до того момента, в который вам бы хотелось приучить себя засыпать, будильник должен будет напомнить вам о начале часа пониженной энергетики. То есть успокаиваем себя, убираем гаджеты подальше, выключаем телевизор и начинаем готовиться ко сну.

Далее повышаем давление сна. Как это сделать? Причина недосыпания — поздний отход ко сну. Вы страдаете бессонницей или просто не организованы — не важно. Поздние засыпания первоисточник проблем с тяжелыми подъемами по утрам и потерей красоты и молодости. Начиная работать над новым режимом, вставайте на 30 или даже лучше на 40 минут раньше положенного времени.

Не важно, во сколько вы легли накануне, ранние подъемы — самый лучший и самый эффективный способ перенастроить ваши биологические часы, который проверен годами. Спустя пару дней такого режима вас будет тянуть в кровать не в два часа ночи, а в 10 вечера. Неплохо поможет побороть бессонницу и забыть о недосыпаниях кардиотренировка. Физические упражнения в течение дня способствуют оздоровлению организма и помогают настроить его на нужный лад.

Чтобы легче засыпать:
  • Постарайтесь не пить чай и кофе во второй половине дня.
  • Ужинайте легкими продуктами: творог, сыр, индейка, на десерт банан.
  • В комнате не должно быть жарко — оптимальная температура для сна +20°C.
ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители