Страдаете от недосыпа? Несколько советов, как справиться с этим

Страдаете от бессонницы и проклинаете свой режим каждое утро, мучаясь от недосыпа и усталости? Это можно исправить, уверены ученые, которые придумали формулу борьбы с этой проблемой.

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В зимний период, когда солнце поздно встает, а за окном мороз, невероятно сложно просыпаться по утрам. Даже тем, кто обычно легок на подъем все время кажется, что они высыпаются. А между тем здоровый и крепкий сон — гарант долголетия. Спасибо ученым, за то, что они всерьез озаботились этой проблемой и выяснили, как можно избавиться от недосыпа и тем самым продлить себе жизнь, несмотря на то, что за окном мороз и темнота.

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Для начала смените одеяло. Медики (да-да, именно они) рекомендуют укрываться не легкими и воздушными одеялами, а тяжелыми. К примеру, знаете ли вы, что вес хорошего одеяла должен составлять около 10% от массы вашего тела? Затем поставьте будильник не на утро, а для начала на вечер. За час до того момента, в который вам бы хотелось приучить себя засыпать, будильник должен будет напомнить вам о начале часа пониженной энергетики. То есть успокаиваем себя, убираем гаджеты подальше, выключаем телевизор и начинаем готовиться ко сну.

Далее повышаем давление сна. Как это сделать? Причина недосыпания — поздний отход ко сну. Вы страдаете бессонницей или просто не организованы — не важно. Поздние засыпания первоисточник проблем с тяжелыми подъемами по утрам и потерей красоты и молодости. Начиная работать над новым режимом, вставайте на 30 или даже лучше на 40 минут раньше положенного времени.

Не важно, во сколько вы легли накануне, ранние подъемы — самый лучший и самый эффективный способ перенастроить ваши биологические часы, который проверен годами. Спустя пару дней такого режима вас будет тянуть в кровать не в два часа ночи, а в 10 вечера. Неплохо поможет побороть бессонницу и забыть о недосыпаниях кардиотренировка. Физические упражнения в течение дня способствуют оздоровлению организма и помогают настроить его на нужный лад.