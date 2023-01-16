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1 час назад

5 здоровых способов набрать вес

Lenta.ruиещё 2

Кажется, что чаще всего люди вокруг стремятся похудеть. Но есть и те, кто наоборот страдает от слишком маленького веса. Издание Eat this, not that! рассказало, как набрать желаемые килограммы и не навредить здоровью.

5 здоровых способов набрать вес
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Определите причину недостаточного веса.

Потерю веса могут вызывать некоторые заболевания, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.

2. Ешьте продукты, богатые питательными веществами.

Стоит употреблять полезные жиры, цельнозерновые продукты и высококачественные белки. Они есть, например, в авокадо, орехах, семенах и рыбе.

3. Возможно, стоит подумать над употреблением дополнительного протеина.

4. Сосредоточьтесь на тренировках с отягощениями.

Это один из ключевых способов нарастить мышечную массу.

5. Ставьте реалистичные цели.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что ваши цели реалистичны. Если недостаточный вес всегда был для вас типичным, набор килограммов может быть долгим процессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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