5 здоровых способов набрать вес

Кажется, что чаще всего люди вокруг стремятся похудеть. Но есть и те, кто наоборот страдает от слишком маленького веса. Издание Eat this, not that! рассказало, как набрать желаемые килограммы и не навредить здоровью.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

1. Определите причину недостаточного веса.

Потерю веса могут вызывать некоторые заболевания, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.

2. Ешьте продукты, богатые питательными веществами.

Стоит употреблять полезные жиры, цельнозерновые продукты и высококачественные белки. Они есть, например, в авокадо, орехах, семенах и рыбе.

3. Возможно, стоит подумать над употреблением дополнительного протеина.

4. Сосредоточьтесь на тренировках с отягощениями.

Это один из ключевых способов нарастить мышечную массу.

5. Ставьте реалистичные цели.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что ваши цели реалистичны. Если недостаточный вес всегда был для вас типичным, набор килограммов может быть долгим процессом.