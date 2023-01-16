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1 час назад

Как правильно питаться, чтобы жить дольше

Ferra.ru

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что при следовании четырём моделям правильного питания можно снизить риск ранней смерти по любым причинам почти на 20%. Общее у всех этих моделей питания - то, что они включают цельное зерно, овощи, фрукты, орехи, бобовые.

Как правильно питаться, чтобы жить дольше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале JAMA Internal Medicine, есть множество способов хорошо питаться и быть здоровым. Поэтому если вдруг вам надоест определённый рацион, то вы можете поменять его на другой.

К примеру, средиземноморскую диету с лёгкостью можно заменить не менее полезной диетой DASH (которая полезна против гипертонии) или же полувегетарианским рационом. Наконец, вы можете просто с учётом американских рекомендаций по питанию сформировать собственный здоровый рацион.

В ходе исследования специалисты в течение 36 лет наблюдали за пищевыми привычками 75 тысяч женщин и 44 тысяч мужчин. В самом начале никто из них не страдал болезнями сердца, а ещё очень немногие из них курили. Раз в четыре года каждый участник заполнял специальную анкету.

Что касается четырёх здоровых рационов, то это средиземноморская диета (особое место в ней занимают овощи, фрукты, цельноезерновые продукты, бобовые, орехи, рыба, оливковое масло), растительная (важную роль играют в ней растительные продукты; исключаются алкоголь и животная пища), диета DASH, диета на основе Альтернативного индекса здорового питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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