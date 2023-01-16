Гинзбург назвал продукты, способные защитить от рака

Самые простые продукты в рационе питания могут оказать положительное действие в борьбе с раком. О том, какие продукты могут предотвратить онкологические болезни и почему, — в материале «Вечерней Москвы».
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, продукты, которые снимают тканевое воспаление, обладают способностью предотвращать рак.
Среди этих продуктов специалист выделил:
Морская рыба — лосось, скумбрия.Крупы — гречка, овсянка. Грубый хлеб — цельнозерновой.Любые ягоды и овощи.Бобовые — фасоль, соя, горошек. Кисломолочные продукты — творог, молоко, кефир.
— Все они снижают риски тканевого воспаления, которое является причиной возникновения рака, а также защищают генетический аппарат клеток от клеточных мутаций, — пояснил Гинзбург.
Кроме того, по мнению специалиста, эти продукты не только предотвращают вероятность развития опухоли, но замедляют ее рост, защищают от развития метостаз и повышают вероятность благоприятного исхода лечения рака традиционными способами.