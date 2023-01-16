Флеболог рассказала, можно ли делать татуировки при варикозе

Врач-флеболог, сосудистый хирург кандидат медицинских наук Анна Никитина рассказала, можно ли делать татуировки при варикозе.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Врач напомнила, что варикозное расширение вен — это требующее терапии заболевание.
«Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способны лишь ускорить этот процесс», — добавила Анна Никитина.
Если татуировщик случайно проткнёт воспалённую вену иглой, начнётся сильное кровотечение, отметила врач.
Смело наносить татуировки можно только после того, как варикоз будет вылечен.