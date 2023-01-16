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1 час назад

Флеболог Никитина рассказала, можно ли делать татуировки при варикозе

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Врач-флеболог, сосудистый хирург кандидат медицинских наук Анна Никитина рассказала, можно ли делать татуировки при варикозе.

Флеболог рассказала, можно ли делать татуировки при варикозе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Врач напомнила, что варикозное расширение вен — это требующее терапии заболевание.

«Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способны лишь ускорить этот процесс», — добавила Анна Никитина.

Если татуировщик случайно проткнёт воспалённую вену иглой, начнётся сильное кровотечение, отметила врач.

Смело наносить татуировки можно только после того, как варикоз будет вылечен.

ЗОЖ,Анна Никитина,
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