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16 минут назад

Врачи предостерегли от крещенских купаний: возможны осложнения

РИА "ФедералПресс"

Терапевт «Теледоктор24» Маргарита Демичева рассказала россиянам, чем может угрожать купание в проруби.

Врачи предостерегли от крещенских купаний: возможны осложнения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пользы от единичного погружения в такую холодную воду не будет, а вот навредить организму можно», – передает слова Демичевой «Газета.Ru».

По словам врача, опасность представляет холодовой шок, который может возникнуть у неопытного человека при купании в ледяной воде. При окунании опасность представляет и то, что человек может наглотаться холодной воды. Не менее опасно нарушение системы кровообращения, например, после нарушения сердечного ритма у людей с аритмией.

Даже у людей без проблем с давлением могут быть осложнения: давление может резко повыситься за счет спазмирования сосудов при окунании.

Холодная вода может быть опасна и для людей с хроническими заболеваниями, такими как псориаз, сахарный диабет, туберкулез и эпилепсия.

Заслуженный врач России, главный врач Ольга Шарапова рассказала, что купание опасно для людей с хроническими заболеваниями легких, так как оно может довести до пневмонии. Беременным также нельзя окунаться: есть риск повреждения плода.

Врач добавила, что помимо всего этого в ледяной воде можно потерять сознание, или испытать спазмы сосудов головного мозга.

Для людей, которые серьезно настроены на окунание, врач рекомендует проконтролировать артериальное давление, и не находиться в воде более минуты, а после максимально быстро вытереться, тепло одеться и выпить горячий напиток. При этом категорически не рекомендуется употребление алкоголя на протяжении всего посещения мест для окунания. Он повысит шанс на переохлаждение, а также увеличит нагрузку на сердце.

ЗОЖ,Ольга Шарапова,
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