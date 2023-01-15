Врачи предостерегли от крещенских купаний: возможны осложнения

Терапевт «Теледоктор24» Маргарита Демичева рассказала россиянам, чем может угрожать купание в проруби.

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«Пользы от единичного погружения в такую холодную воду не будет, а вот навредить организму можно», – передает слова Демичевой «Газета.Ru».

По словам врача, опасность представляет холодовой шок, который может возникнуть у неопытного человека при купании в ледяной воде. При окунании опасность представляет и то, что человек может наглотаться холодной воды. Не менее опасно нарушение системы кровообращения, например, после нарушения сердечного ритма у людей с аритмией.

Даже у людей без проблем с давлением могут быть осложнения: давление может резко повыситься за счет спазмирования сосудов при окунании.

Холодная вода может быть опасна и для людей с хроническими заболеваниями, такими как псориаз, сахарный диабет, туберкулез и эпилепсия.

Заслуженный врач России, главный врач Ольга Шарапова рассказала, что купание опасно для людей с хроническими заболеваниями легких, так как оно может довести до пневмонии. Беременным также нельзя окунаться: есть риск повреждения плода.

Врач добавила, что помимо всего этого в ледяной воде можно потерять сознание, или испытать спазмы сосудов головного мозга.