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1 час назад

Ученые выяснили, что бургеры вредят печени почти как алкоголь

Секрет Фирмы

Кто бы мог подумать — фастфуд, оказывается, вредит организму. Всё дело в том, что излюбленные жителями больших городов бургеры, картофель фри и наггетсы бьют по печени. И не просто — а буквально уничтожают её, даже если баловать себя вредной едой лишь изредка. Так заявили учёные из Южной Калифорнии. И это они ещё не напомнили, что если питаться одним фастфудом, то можно быстро растолстеть...

Ученые выяснили, что бургеры вредят печени почти как алкоголь
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Американские учёные исследовали почти 4000 человек. 52% испытуемых ели фастфуд периодически, 29% частенько захаживали за бургером или картошкой (у них вредная еда составляла около 20% рациона), а остальные фастфуд не ели.

Оказалось, что, если фастфуд занимает не менее 20% ежедневного рациона, это может привести к умеренному или сильному накоплению жира в печени. Больше всего риску подвержены люди с ожирением или сахарным диабетом. Но, даже если вы не страдаете от хронических заболеваний, накопление жира тоже происходит, просто в разы медленнее.

К слову, помимо проблем с печенью, пристрастие к бургерам и наггетсам ведёт к набору лишнего веса, скачкам сахара в крови, проблемам с давлением, высыпаниям на коже, зависимости от жирной и калорийной пищи.

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