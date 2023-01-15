Ученые выяснили, что бургеры вредят печени почти как алкоголь

Кто бы мог подумать — фастфуд, оказывается, вредит организму. Всё дело в том, что излюбленные жителями больших городов бургеры, картофель фри и наггетсы бьют по печени. И не просто — а буквально уничтожают её, даже если баловать себя вредной едой лишь изредка. Так заявили учёные из Южной Калифорнии. И это они ещё не напомнили, что если питаться одним фастфудом, то можно быстро растолстеть...

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Американские учёные исследовали почти 4000 человек. 52% испытуемых ели фастфуд периодически, 29% частенько захаживали за бургером или картошкой (у них вредная еда составляла около 20% рациона), а остальные фастфуд не ели.

Оказалось, что, если фастфуд занимает не менее 20% ежедневного рациона, это может привести к умеренному или сильному накоплению жира в печени. Больше всего риску подвержены люди с ожирением или сахарным диабетом. Но, даже если вы не страдаете от хронических заболеваний, накопление жира тоже происходит, просто в разы медленнее.