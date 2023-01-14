Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Специалисты рассказали о четырех «бесполезных» витаминах

Волгоградская правда

Многие люди принимают витамины, чтобы улучшить свое самочувствие. Однако эксперты утверждают, что не все из них полезны.

Специалисты рассказали о четырех «бесполезных» витаминах
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание Eat This, Not That, некоторые витамины считаются «бесполезными». Так, не обязательно принимать витамин Е. В ходе исследований выяснилось, что он практически не влияет на работу сердца и сосудов, а также не улучшает когнитивные функции.

Не рекомендуют специалисты принимать витамин К2 и ниацин. При этом первый из них может даже негативно повлиять на здоровье, например, повысить риск развития рака предстательной железы.

Ниацин или, другими словами, витамин В3, улучшает обмен веществ, однако может спровоцировать расстройство желудка, кровотечение, патологии почек, а также инсулинорезистентность.

Кроме того, не советуют исследователи принимать много витамина А. Он полезен, однако его избыток негативно влияет на печень и делает кости хрупкими.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители