Специалисты рассказали о четырех «бесполезных» витаминах

Многие люди принимают витамины, чтобы улучшить свое самочувствие. Однако эксперты утверждают, что не все из них полезны.

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Как сообщает издание Eat This, Not That, некоторые витамины считаются «бесполезными». Так, не обязательно принимать витамин Е. В ходе исследований выяснилось, что он практически не влияет на работу сердца и сосудов, а также не улучшает когнитивные функции.

Не рекомендуют специалисты принимать витамин К2 и ниацин. При этом первый из них может даже негативно повлиять на здоровье, например, повысить риск развития рака предстательной железы.

Ниацин или, другими словами, витамин В3, улучшает обмен веществ, однако может спровоцировать расстройство желудка, кровотечение, патологии почек, а также инсулинорезистентность.