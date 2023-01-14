Как помочь человеку, упавшему с тюбинга

Рассказываем, в чём опасность "ватрушки" для спуска с горки, и как помочь человеку, который неудачно на ней прокатился.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Зима в самом разгаре, а старые добрые санки и ледянки уже не пользуются у омичей такой популярностью, как несколько лет назад. На смену им пришли тюбинги (в народе называемых "ватрушками" или "бубликами"), которыми, к сожалению, не все умеют пользоваться правильно. Многие даже не подозревают, какие опасности скрывает новая забава.

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Стоит отметить, что в отличие от санок "ватрушка" способна развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом устройство не оборудовано тормозами и остаётся совсем неуправляемым.

Катание на неподготовленной или слишком загруженной трассе может привести к травмированию. Например, можно получить переломы конечностей, позвоночника и черепно-мозговые травмы.

- Например, при катании на тюбинге (чаще всего в неположенном месте) человек на скорости до 60 км/час влетает головой в дерево или какое-то бетонное ограждение. В этом случае травмы мозга могут быть очень серьёзными, с кровоизлиянием в полость черепа. Тогда может случиться остановка дыхания или сердечной деятельности, - рассказал нейрохирург Областной клинической больницы Виталий Ляшенко.

По словам специалиста, в такой ситуации первым делом необходимо убедиться, что у пострадавшего есть пульс. Упавшего человека нельзя поднимать и перемещать, нужно аккуратно перевернуть его на бок и подложить под голову что-то мягкое.

Чтобы избежать переохлаждения, необходимо чем-то укрыть его и вызвать бригаду скорой помощи. Кроме того, не стоит терять бдительность и если человек сам пришёл в себя и поднялся после падения.

- Гораздо опаснее, когда человек падает, ударяется головой, жалуется на боль, тошноту и рвоту, но потом ему становится лучше, он говорит "да все нормально", все окружающие говорят "ну хорошо", они идут домой и забывают про это. Это чревато дальнейшими осложнениями.

Некоторые тяжёлые черепно-мозговые травмы имеют так называемый "светлый промежуток". Человеку кажется, что у него всё неплохо и беспокоит его лишь незначительная головная боль, но на самом деле, возможно, уже произошло кровоизлияние под оболочки мозга, - отметил нейрохирург.

Примечательно, что повреждение некрупных сосудов приводит к образованию гематомы, поэтому спустя несколько часов или даже дней человеку может стать значительно хуже.

- В случае падения, особенно которое сопровождалось потерей сознания, пусть даже кратковременной, сохранением головной боли, необходимо обратиться в дежурный нейрохирургический стационар. Обследование займёт не больше часа, но зато специалист определит наличие или отсутствие тяжёлой черепно-мозговой травмы и даст рекомендации, - добавил врач.

Для безопасного катания на тюбингах, стоит придерживаться нескольких основных правил:

Пользуйтесь только подготовленными трассами и спусками;

Перед спуском проверяйте, свободен ли путь;

В процессе катания держитесь за специальные ручки по бокам изделия;

Не прикрепляйте устройства друг другу и к транспортным средствам (снегоход, автомобиль);

Тюбинг не предназначен для парного использования;

Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.