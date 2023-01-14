Какую обувь лучше не носить зимой: советы хирурга

О том, какую обувь не стоит носить в зимний период, рассказал Алишер Зохиров, врач травматолог – ортопед.

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Неустойчивая

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Обувь на каблуке или скале не самый лучший вариант для зимы. Врачи в принципе не советуют носить каблук выше 4 см, а зимой ходьба на высоких каблуках или платформе может привести к травмам.

— При ходьбе на каблуках смещается центр тяжести, — поясняет Алишер Зохиров, — В холодный период, когда на дорогах снег и лед, риск подвернуть ногу увеличивается. Каблук в этой ситуации играет роль рычага и сильнее заворачивает стопу. Это, в свою очередь, приводит к растяжению мышц и вывихам.

Неустойчивая обувь гораздо чаще приводит к падению на неровной зимней дороге. Это грозит различными травмами: от обычных ушибов до серьезных переломов.

Чтобы избежать подобных последствий, лучше отказаться зимой от неустойчивой обуви. Каблук должен быть не выше 4см и широким.

Невысокая или просторная

Любая обувь, которая не фиксирует голеностопный сустав, не подходит для зимы. Кроссовки, короткие ботинки, свободные сапожки, угги и унты можно причислить к опасной для зимы обуви.

Фиксация голени нужна для того, чтобы защитить ногу от вывихов и других травм. При открытых переломах и разрыве связок не избежать хирургического вмешательства.

— При лечении сложных переломов в кость устанавливают специальные пластины и винты,— рассказывает травматолог – ортопед, — А в случае разрыва связок применяется специальный шовный материал, который помогает соединить их.

Это достаточно сложные операции, требующие длительного восстановления. Поэтому лучше постараться предотвратить эти травмы. Для этого надо выбирать сапоги и высокие ботинки, которые крепко охватывают голень.

Скользкая

Обувь со скользкой подошвой лидирует в списке травмоопасных. Модель может быть устойчивой, но если подошва сделана из неподходящего материала, передвигаться в такой обуви будет сложно. Подошва из некоторых видов пластика замерзает даже при небольшом минусе. Она будет скользить на кафеле и даже в помещениях, не говоря уже про утоптанный снег и лед. В а сильные морозы она и вовсе может потрескаться.

Чтобы подошва не скользила, в ее составе должен входить каучук. Термополиуретан также «не скользкий» материал. Выбирая зимнюю обувь, стоит изучить состав материалов.

Без амортизации

Обувь на тонкой подошве без супинатора не амортизирует нагрузку на стопу. Это может привести к деформации костных тканей стопы, т.е. к ее распластыванию. В группу риска по этому заболеванию входят люди с лишним весом.

На состояние стопы также влияет то, как она закреплена в обуви. Если пятнка и лодыжка не фиксируются, может возникнуть мышечное перенапряжение, из-за которого развивается тендинит – воспаление сухожилий.

Последствия ношения такой обуви приходится лечить хирургам и ортопедам. Самоя распространенная проблема при ношении неправильной обуви — это шишка. Косточка начинает выпирать потому, что стопа деформируется, и большой палец меняет свое положение. Такая шишка сначала просто выглядит не эстетично, а потом доставляет дискомфорт и болевые ощущения.

— Речь идет о вальгусной деформации стопы, — говорит ортопед медицинского центра «СМ-Клиника», — Чтобы ее исправить, проводится остеотомия. Раньше хирурги просто спиливали кость, но проблему это не решало. Современная операция подразумевает корректирование положения плюсневой кости, которую потом фиксируют винтами. Процедура исправляет деформацию и снимает болевые ощущения.