Какую обувь лучше не носить зимой: советы хирурга

О том, какую обувь не стоит носить в зимний период, рассказал Алишер Зохиров, врач травматолог – ортопед.
Обувь на каблуке или скале не самый лучший вариант для зимы. Врачи в принципе не советуют носить каблук выше 4 см, а зимой ходьба на высоких каблуках или платформе может привести к травмам.
— При ходьбе на каблуках смещается центр тяжести, — поясняет Алишер Зохиров, — В холодный период, когда на дорогах снег и лед, риск подвернуть ногу увеличивается. Каблук в этой ситуации играет роль рычага и сильнее заворачивает стопу. Это, в свою очередь, приводит к растяжению мышц и вывихам.
Неустойчивая обувь гораздо чаще приводит к падению на неровной зимней дороге. Это грозит различными травмами: от обычных ушибов до серьезных переломов.
Чтобы избежать подобных последствий, лучше отказаться зимой от неустойчивой обуви. Каблук должен быть не выше 4см и широким.
Любая обувь, которая не фиксирует голеностопный сустав, не подходит для зимы. Кроссовки, короткие ботинки, свободные сапожки, угги и унты можно причислить к опасной для зимы обуви.
Фиксация голени нужна для того, чтобы защитить ногу от вывихов и других травм. При открытых переломах и разрыве связок не избежать хирургического вмешательства.
— При лечении сложных переломов в кость устанавливают специальные пластины и винты,— рассказывает травматолог – ортопед, — А в случае разрыва связок применяется специальный шовный материал, который помогает соединить их.
Это достаточно сложные операции, требующие длительного восстановления. Поэтому лучше постараться предотвратить эти травмы. Для этого надо выбирать сапоги и высокие ботинки, которые крепко охватывают голень.
Обувь со скользкой подошвой лидирует в списке травмоопасных. Модель может быть устойчивой, но если подошва сделана из неподходящего материала, передвигаться в такой обуви будет сложно. Подошва из некоторых видов пластика замерзает даже при небольшом минусе. Она будет скользить на кафеле и даже в помещениях, не говоря уже про утоптанный снег и лед. В а сильные морозы она и вовсе может потрескаться.
Чтобы подошва не скользила, в ее составе должен входить каучук. Термополиуретан также «не скользкий» материал. Выбирая зимнюю обувь, стоит изучить состав материалов.
Обувь на тонкой подошве без супинатора не амортизирует нагрузку на стопу. Это может привести к деформации костных тканей стопы, т.е. к ее распластыванию. В группу риска по этому заболеванию входят люди с лишним весом.
На состояние стопы также влияет то, как она закреплена в обуви. Если пятнка и лодыжка не фиксируются, может возникнуть мышечное перенапряжение, из-за которого развивается тендинит – воспаление сухожилий.
Последствия ношения такой обуви приходится лечить хирургам и ортопедам. Самоя распространенная проблема при ношении неправильной обуви — это шишка. Косточка начинает выпирать потому, что стопа деформируется, и большой палец меняет свое положение. Такая шишка сначала просто выглядит не эстетично, а потом доставляет дискомфорт и болевые ощущения.
— Речь идет о вальгусной деформации стопы, — говорит ортопед медицинского центра «СМ-Клиника», — Чтобы ее исправить, проводится остеотомия. Раньше хирурги просто спиливали кость, но проблему это не решало. Современная операция подразумевает корректирование положения плюсневой кости, которую потом фиксируют винтами. Процедура исправляет деформацию и снимает болевые ощущения.
При подозрении на плоскостопие лучше сразу обратиться к специалисту и подобрать корректирующие стельки.