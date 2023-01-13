Врач поделилась советами, как провести выходные

В преддверии первых непраздничных выходных января и старого Нового года заместитель главного врача по медицинской профилактике и организационной деятельности Сызранской центральной городской и районной больницы, врач по медицинской профилактике Марина Завьялова рассказала, как проводить выходные и праздники с пользой для здоровья.

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По словам специалиста, для укрепления иммунной системы важен здоровый сон. При этом не стоит устраивать дома на все выходные "сонное царство".

Нужно постараться придерживаться привычного режима еды, сна, бытовых дел. Врач добавила:

- Постарайтесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Гуляйте столько, сколько позволяют вам погода и самочувствие. Посвящайте время физической активности - отправляйтесь на каток, горку или прогулку на лыжах, в бассейн.

Медик также советует побольше пить обычной воды, травяного чая. Ведь вода – это самый естественный антикоагулянт, который разжижает кровь. Так как густая кровь является причиной ряда нарушения и патологий – от головных болей до повышенного давления, варикоза.

- Избегайте лишних "жидких" калорий, которые содержатся в газировках, сладких соках и компотах, в алкогольных напитках. Хочу предостеречь людей, которые имеют хронические заболевания и постоянно принимают лекарственные препараты: не стоит совмещать алкоголь с лекарствами, - предупредила Марина Завьялова.

Эксперт предложила всем жителям 63-го региона в январе придумать новую семейную традицию, которая поможет сохранить или восстановить здоровье. Например, прогулка в ближайший парк или лес на лыжах, конкурс на лучшее овощное блюдо и прочее.

- Главное, чтобы это действительно было полезно для здоровья и стало традицией здорового образа жизни. Помните, что наше здоровье – в наших руках, - заключила медик.