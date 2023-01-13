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52 минуты назад

Невролог Семенова порекомендовала не плавать на боку из-за возможных проблем со здоровьем

Слово и Дело

Занятие плаванием могут благоприятно повлиять на здоровье спины и позвоночника. Невролог Екатерина Семенова рассказала, какой стиль выбрать при том или ином недомогании.

Невролог предостерегла россиян от плавания на боку
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Врач посоветовала отказаться от плавания на боку. В таком положении тело не сохраняет физиологический изгиб, а группы мышц работают с большей нагрузкой только на одну сторону. Также не стоит плавать баттерфляем, поскольку резкие движения рук могут усугубить болевые ощущения.

Людям, страдающим от поясничных болей, Семенова рекомендует плавать кролем или брассом. При недомогании в шейном отделе позвоночника рекомендуется плавать на спине, пишет NEWS.ru.

ЗОЖ,Екатерина Семенова,
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