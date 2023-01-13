Невролог предостерегла россиян от плавания на боку

Занятие плаванием могут благоприятно повлиять на здоровье спины и позвоночника. Невролог Екатерина Семенова рассказала, какой стиль выбрать при том или ином недомогании.

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Врач посоветовала отказаться от плавания на боку. В таком положении тело не сохраняет физиологический изгиб, а группы мышц работают с большей нагрузкой только на одну сторону. Также не стоит плавать баттерфляем, поскольку резкие движения рук могут усугубить болевые ощущения.