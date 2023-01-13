Невролог предостерегла россиян от плавания на боку

Занятие плаванием могут благоприятно повлиять на здоровье спины и позвоночника. Невролог Екатерина Семенова рассказала, какой стиль выбрать при том или ином недомогании.
Врач посоветовала отказаться от плавания на боку. В таком положении тело не сохраняет физиологический изгиб, а группы мышц работают с большей нагрузкой только на одну сторону. Также не стоит плавать баттерфляем, поскольку резкие движения рук могут усугубить болевые ощущения.
Людям, страдающим от поясничных болей, Семенова рекомендует плавать кролем или брассом. При недомогании в шейном отделе позвоночника рекомендуется плавать на спине, пишет NEWS.ru.