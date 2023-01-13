Стоматолог рассказала, как алкоголь разрушает зубы

Употребление алкоголя чревато для человека множеством проблем — как психологических, так и физических. О не самой очевидной неприятности рассказала стоматолог-ортопед, основательница клиники «Астеавита» Евгения Бойцова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По её словам, спиртные напитки могут провоцировать разрушение и выпадение зубов, а также увеличение их чувствительности и развитие патологических процессов в полости рта.

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Всё дело в том, что любой алкоголь содержит этиловый спирт, способный вымывать кальций — основной строительный элемент твёрдых тканей зуба.

«Из-за этого зубы теряют свою прочность, развивается кариес, увеличивается чувствительность. Также это становится причиной быстрого разрушения зубов. Помимо прочего, этанол вымывает железо, цинк и другие минеральные вещества, которые необходимы для поддержания здоровья зубов», — рассказала стоматолог «Газете.Ru».

Пагубно влияют спиртные напитки и на микрофлору полости рта: во рту формируется кислая среда, которая идеально подходит для размножения вредных бактерий.

«Кислая среда может провоцировать развитие патологических процессов как в эмали зуба, так и его корне, связках, а также в десне и в костной лунке. Самые наглядные симптомы употребления алкоголя на зубах — налёт, который образуется при изменении микрофлоры, и потемнение эмали. Также налёт провоцирует развитие гингивита — воспаления дёсен, которое ведёт к пародонтиту. Так, зубы становятся более подвижными, появляется дискомфорт и кровоточивость, в разы увеличивается вероятность потери зубов», — предостерегла Бойцова.

Негативно на микрофлору полости рта влияет не только алкоголь, но и последствия его употребления — например, обезвоживание.

Сухость во рту стимулирует развитие патологических процессов. Не стоит забывать и о том, что спиртные напитки нередко содержат большое количество сахара, а он входит в рацион вредных микроорганизмов. Они выделяют кислоты, разрушающие и разъедающие зубную эмаль. А напитки с цветными веществами способны окрасить как зубы, так и пломбы.