Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
Только что

Названы напитки, которыми нельзя запивать алкоголь

Сибмедаиещё 2

Алкоголь вреден для организма, и его вред будет ещё сильнее, если употреблять его с неподходящими напитками и продуктами питания. Среди напитков, которыми нельзя запивать алкоголь, врач назвал сладкую газировку, а также в списке запрещённых напитков оказался сок.

Названы напитки, которыми нельзя запивать алкоголь
Фото: СибмедаСибмеда

Запивать алкоголь сладкой газировкой – это дополнительный удар по организму. Но в выборе соков также нужно соблюдать осторожность. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, что нельзя запивать алкоголь цитрусовыми соками.

«Потому что они проходят такие же превращения в печени, как спирт, и конкурируют с ним за печень. Печени приходится выбирать, что ей перерабатывать – либо цитрусовые, либо алкоголь», – цитирует врача RG.RU.

Именно по этой причине, по его словам, и некоторые лекарственные препараты, которые проходят превращение в печени, нельзя смешивать с цитрусовыми.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители