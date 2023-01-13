Названы напитки, которыми нельзя запивать алкоголь

Алкоголь вреден для организма, и его вред будет ещё сильнее, если употреблять его с неподходящими напитками и продуктами питания. Среди напитков, которыми нельзя запивать алкоголь, врач назвал сладкую газировку, а также в списке запрещённых напитков оказался сок.

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Запивать алкоголь сладкой газировкой – это дополнительный удар по организму. Но в выборе соков также нужно соблюдать осторожность. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, что нельзя запивать алкоголь цитрусовыми соками.

«Потому что они проходят такие же превращения в печени, как спирт, и конкурируют с ним за печень. Печени приходится выбирать, что ей перерабатывать – либо цитрусовые, либо алкоголь», – цитирует врача RG.RU.