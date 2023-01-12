Россиянам рассказали о вреде неправильного закаливания

Закаливание неспроста считается залогом отличного здоровья и долголетия. Но вместе с тем закаляться надо с умом, а иначе вы получите не здоровый иммунитет, а просто подорвёте уже имеющийся. Врач-терапевт, невролог Павел Хорошев рассказал, что неправильный подход к данной процедуре может серьёзно подорвать здоровье. А кроме того, некоторым людям закаливания и вовсе противопоказаны.

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По словам Хорошева, иммунные клетки, присутствующие во всех органах человека, плохо переносят холод: они становятся вялыми и теряют свою эффективность. Поэтому резкое понижение температуры иногда не только не укрепляет иммунитет, а напротив — его разрушает.

«Иммунные клетки постоянно обновляются. При этом новые уже не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них не будет памяти и готовности работать в экстремальных условиях. Поэтому их снова нужно будет закаливать. Если человек взялся заниматься закаливанием, это надо делать регулярно, круглый год», — рассказал Хорошев.

Невролог отметил, что закаливание необходимо тем, кто уже готов к экстремальным условиям, а остальным оно может нанести только вред. Особенно закаливания стоит избегать тем, кто борется с онкологией.