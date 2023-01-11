3 белых продукта, провоцирующие смертельно опасные заболевания

Отказ от некоторых продуктов продлевает жизнь и способствует улучшению самочувствия, заявили зарубежные диетологи.Китайские эксперты полагают, что мужчины и женщины сами вредят себе, употребляя «неправильную» еду. Речь идет о трех белых продуктах — поваренной соли, сахаре и белом мясе, утверждают диетологи, пишет «ИноСМИ».

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Чрезмерное использование соли провоцирует повышение артериального давления. Из-за этого возникают проблемы с почками. Сахар вызывает ожирение и диабет. Белое мясо опасно из-за повышения уровня липидов в крови, что грозит атеросклерозом.