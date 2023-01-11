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1 час назад

Названы три белых продукта, которые провоцируют смертельно опасные заболевания

Слово и Делоиещё 1

Отказ от некоторых продуктов продлевает жизнь и способствует улучшению самочувствия, заявили зарубежные диетологи.Китайские эксперты полагают, что мужчины и женщины сами вредят себе, употребляя «неправильную» еду. Речь идет о трех белых продуктах — поваренной соли, сахаре и белом мясе, утверждают диетологи, пишет «ИноСМИ».

3 белых продукта, провоцирующие смертельно опасные заболевания
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чрезмерное использование соли провоцирует повышение артериального давления. Из-за этого возникают проблемы с почками. Сахар вызывает ожирение и диабет. Белое мясо опасно из-за повышения уровня липидов в крови, что грозит атеросклерозом.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на некоторые черные продукты. В них содержится максимум полезных элементов для человеческого организма. Желательно включить в рацион черные древесные грибы и черный рис.

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