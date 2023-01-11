Как избавиться от аллергии на арахис

Ученые из Университета Флиндерс продемонстрировали, что употребление небольших порций вареного арахиса может помочь преодолеть аллергию на него.

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Результаты клинического испытания опубликованы в журнале Clinical & Experimental Allergy.

Нагревание до высоких температур может вли

ять на структуру и иммунореактивность аллергенов из арахиса. Исследователи предположили, что терапия с использованием небольших доз вареного арахиса может помочь детям преодолеть аллергию на арахис.

В ходе исследования 70 детей в возрасте от 6 до 18 лет с аллергией на арахис 12 недель получали арахис, варенный в течение 12 часов. Затем 20 недель они получали арахис, варенный в течение 2-х часов, а затем жареный арахис в течение 20 недель. 56 из 70 (80%) участников перестали были чувствительны к арахису.

Нежелательные явления, связанные с лечением, были зарегистрированы у 43 (61%) участников, 3 из которых выбыли из исследования.