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2 часа назад

При каких заболеваниях полезно плавание

РИА "ФедералПресс"

Занятия плаванием могут укрепить мышцы, расслабить тело и снять боль. Врач-невролог Екатерина Семенова рассказала, при каких болезнях полезно посещать бассейн.

При каких заболеваниях полезно плавание
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«При любых заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при дорсопатиях (болях в спине), связанных с дегенеративными изменениями, протрузиями дисков, грыжей диска, при суставных проблемах, коксартрозе, гонартрозе пациентам показано плавание», – отметила Екатерина Семенова.

По словам невролога, находясь в воде человек не чувствует собственного веса, поэтому нагрузка на его опорно-двигательный аппарат снижается, мышцы расслабляются, и в таком состоянии легче справляться с болью, передает News.ru.

Кроме того, плавание укрепляет мышцы и связки. Спазмы в мышцах также расслабляются.

Регулярные тренировки помогают избавиться от лишних килограммов и улучшить состояние и настроение человека.

ЗОЖ,Екатерина Семенова,
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