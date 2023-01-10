Врач объяснил, как прийти в себя после праздников

Новый год и Рождество позади, им на смену пришли трудовые будни. А многие из нас психологически ещё там, поедают оливье и наряжают ёлочку.

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Организм не может вот так резко взять и перестроиться на новый режим. Но всё равно настраиваться на рабочий лад придётся. Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал, сколько времени понадобиться, чтобы прийти в себя, и как ускорить этот процесс.

Хомяков подчеркнул, что адаптация в любом случае займёт время, с этим нужно смириться. Особенно это касается тех, кто отдыхал далеко от места проживания и работы. Период перестройки организма при этом у всех разный.

По словам врача, здоровый человек может очухаться от праздников и легко войти в новый ритм за 1–3 дня. Так что лучше всего подготавливать себя к выходу на работу за 3 дня до окончания выходных. Процесс адаптации можно ускорить. Поможет в этом нормальное питание.

В частности, важно отказаться от «лёгких» (простых) углеводов. Это сладости, выпечка, бургеры, газировка и т. п. Также стоит заняться физкультурой или зимними видами спорта. Не лишними будут и обычные прогулки на улице. Но ничего не поможет, если не нормализовать режим сна. А после праздников с этим всегда проблема.