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57 минут назад

Сомнолог назвала способ справиться с усталостью после праздников

Lenta.ru

Чтобы восстановиться после праздников и справиться с январской хандрой, нужно делать перерыв в 20 минут на сон, считает сомнолог Хейли Тистлтон. Она назвала этот способ эффективным в борьбе с усталостью и аргументировала свою точку зрения в материале для Metro.

Врач назвала способ справиться с усталостью после праздников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Тистлтон, для многих первые рабочие дни после новогодних праздников могут оказаться непростыми из-за холода, возвращения к рутине и проблем с финансами после трат на подарки и продукты. Короткий световой день также влияет на самочувствие: из-за недостатка витамина D снижается энергия и появляется сонливость.

Сомнолог убеждена, что улучшить состояние и взбодриться можно, если немного поспать в течение дня. Однако специалистка предупредила, что важно выбрать правильное время для перерыва.

«Слишком поздний дневной сон, скорее всего, повлияет на ваш сон ночью, поэтому этого лучше избегать. Большинству людей полезен сон поздним утром или ранним днем, но, естественно, это зависит от того, во сколько вы просыпаетесь», — дала совет она.

Тистлтон рекомендует выбрать тихое и темное место для короткого 20-минутного сна. Помимо этого, врач советует выпить кофе перед тем, как задремать, и завести будильник, чтобы не проспать подъем. По ее словам, эти простые правила помогут получить заряд бодрости и повысят эффективность.

ЗОЖ,
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