Как поможет здоровью отказ от алкоголя в январе

Эксперт Алан Берки утверждает, что отказ от спиртного может дать множество преимуществ. Среди них, например, улучшение сна, увеличение количества энергии, экономия денег.

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После того как вы бросите пить, говорит Алан Берки из Кливлендской клиники в Огайо, у вас улучшится состояние кожи, появится больше энергии. Тем не менее определённой категории людей нужно перед отказом от алкоголя проконсультироваться с врачом. Это сильно пьющие люди, так как они при отказе от алкогольных напитков могут столкнуться с синдромом отмены.

Но если вы не злоупотребляете алкоголем, то вполне имеет смысл отказаться от него хотя бы на весь январь. Для того, чтобы было проще, старайтесь избегать ситуаций, где бы вы могли столкнуться с алкогольными напитками: не ходите в бары, ночные клубы или на вечеринки, где будет много спиртного.