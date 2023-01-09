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3 часа назад

Россиянам напомнили о правилах пребывания на морозе

Парламентская газетаиещё 1

Людям старше 60 лет лучше оставаться дома в холодную погоду, а тем, кто моложе, — больше двигаться и носить свободную одежду. Такой совет в беседе с «Невскими новостями» дала врач высшей категории Лариса Алексеева.

Россиянам напомнили о правилах пребывания на морозе
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как ранее писала «Парламентская газета», в конце прошлой недели в Москву пришли морозы до минус 25 градусов. Снижение температуры до -17, а местами до -22 градусов в выходные отмечается и в Санкт-Петербурге.

По словам Алексеевой, в такие дни лучше оставаться дома, однако, если возможности нет, стоит хорошо защитить тело перед выходом на улицу. Врач подчеркнула, что больше всего в мороз уязвимы шея и лицо.

«В шейно-воротниковой зоне проходят все самые важные сосуды, которые отвечают за многие процессы. Переохлаждение шейно-воротниковой зоны может вызвать и спазм сосудов головного мозга, и головные боли, и неврологические состояния. Надеваем куртку и шапку, повязываем шарф: уши, шея, голова обязательно должны быть в тепле», — рассказала специалист и, помимо этого, призвала надевать на руки перчатки, а кожу дополнительно обрабатывать морозоустойчивым жирным кремом.

В случае если обморожение все-таки произошло, Алексеева посоветовала согреться горячим чаем, на кожу нанести крем. «Когда согреетесь, можно уже тогда принять теплую ванну, сделать себе массаж конечностей, ванночку с кремом. Алкоголь не употребляем», — подытожила она.

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