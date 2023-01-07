Россиянам рассказали, как удалить зубной налёт без стоматолога

Часто в рекламе щёток и зубных паст можно услышать про эффективное удаление «зубного налёта». Но ведь налёт на зубах бывает разным. Врачи выделяют несколько разновидностей, и не с каждой можно справиться без профессиональной помощи. По словам стоматолога-гигиениста Марии Четвертной, самостоятельно человек может одолеть лишь мягкий налёт. Он есть у всех людей и представляет собой скопление бактерий в виде плёнки на зубах.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как отметила Четверная, мягкий налёт — самый безобидный вид зубных налётов. Его действительно можно устранить с помощью щётки и зубной пасты. Могут также потребоваться зубная нить и ирригатор.

Но что бывает, если не чистить регулярно зубы? Налёт всего за несколько дней превращается в зубной камень. А от этого уже самостоятельно не избавиться, придётся тратить время и деньги на услуги стоматолога.

«Камень не только портит внешний вид, но и создаёт неприятный запах, из-за него могут кровоточить дёсны», — пояснила специалист.

Есть и более сложный вид зубного налёта, врачи называют его пигментированным. Он образуется из-за курения, употребления кофе и некоторых лекарств. Наслоения появляются на внутренней поверхности зубов.

Пигментированный налёт невозможно убрать самостоятельно, как и зубной камень. Для удаления нужно посетить стоматолога и провести профессиональную чистку.