Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Россиянам рассказали, как удалить зубной налёт без стоматолога

Секрет Фирмы

Часто в рекламе щёток и зубных паст можно услышать про эффективное удаление «зубного налёта». Но ведь налёт на зубах бывает разным. Врачи выделяют несколько разновидностей, и не с каждой можно справиться без профессиональной помощи. По словам стоматолога-гигиениста Марии Четвертной, самостоятельно человек может одолеть лишь мягкий налёт. Он есть у всех людей и представляет собой скопление бактерий в виде плёнки на зубах.

Россиянам рассказали, как удалить зубной налёт без стоматолога
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как отметила Четверная, мягкий налёт — самый безобидный вид зубных налётов. Его действительно можно устранить с помощью щётки и зубной пасты. Могут также потребоваться зубная нить и ирригатор.

Но что бывает, если не чистить регулярно зубы? Налёт всего за несколько дней превращается в зубной камень. А от этого уже самостоятельно не избавиться, придётся тратить время и деньги на услуги стоматолога.

«Камень не только портит внешний вид, но и создаёт неприятный запах, из-за него могут кровоточить дёсны», — пояснила специалист.

Есть и более сложный вид зубного налёта, врачи называют его пигментированным. Он образуется из-за курения, употребления кофе и некоторых лекарств. Наслоения появляются на внутренней поверхности зубов.

Пигментированный налёт невозможно убрать самостоятельно, как и зубной камень. Для удаления нужно посетить стоматолога и провести профессиональную чистку.

Ранее специалисты назвали россиянам три главных продукта, которые помогают бороться с неприятным запахом изо рта. Как ни странно, среди них есть хлеб. Но он должен быть непростой.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители