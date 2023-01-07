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1 час назад

Психолог Наумова посоветовала восстановить режим сна для возвращения к рабочему ритму

RT на русском

Психолог Наталья Наумова рассказала, как восстановить рабочий ритм после новогодних праздников.

Психолог посоветовала восстановить режим сна для возвращения к рабочему ритму
Фото: UnsplashUnsplash

«Чтобы войти в рабочий ритм, нужно придерживаться режима сна, тогда будет легче вернуться в рабочий ритм», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, важно заниматься и упражнениями для мозговой активности.

Со своей стороны, руководитель лаборатории сна университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова отметила, что возвращение к привычному графику стоит начинать за несколько дней до окончания праздников, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«За несколько дней до выхода на работу необходимо максимально приближать образовавшийся режим к рабочему, постепенно сдвигая время ухода ко сну и вставания утром», — сказала она.

Как добавила эксперт, если заснуть вовремя не получается, можно выходить вечером на прогулку.

Ранее дерматолог Натэла Гришина рассказала, чем опасен стресс для кожи человека.

ЗОЖ,Наталья Наумова,
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