Психолог посоветовала восстановить режим сна для возвращения к рабочему ритму

Психолог Наталья Наумова рассказала, как восстановить рабочий ритм после новогодних праздников.

Фото: Unsplash Unsplash

«Чтобы войти в рабочий ритм, нужно придерживаться режима сна, тогда будет легче вернуться в рабочий ритм», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, важно заниматься и упражнениями для мозговой активности.

Со своей стороны, руководитель лаборатории сна университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова отметила, что возвращение к привычному графику стоит начинать за несколько дней до окончания праздников, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«За несколько дней до выхода на работу необходимо максимально приближать образовавшийся режим к рабочему, постепенно сдвигая время ухода ко сну и вставания утром», — сказала она.

Как добавила эксперт, если заснуть вовремя не получается, можно выходить вечером на прогулку.