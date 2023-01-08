Начну с нового года: как не потерять мотивацию заниматься спортом

Врач отмечает, что без спорта никуда, но в этом деле важно не потерять мотивацию, сохранив ее на всю жизнь.

Фото: СОВА СОВА

- Начинать стоит с малого. Людям с низкой физической подготовкой можно начать с ходьбы – 6-7 тысяч шагов в быстром темпе уже будут хорошей тренировкой. Также стоит начать с силовых упражнений с собственным весом — планка, отжимания, приседания, - добавил специалист в разговоре с RT.

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Чтобы тренировки приносили удовольствие, Сдобников советует найти вид спорта, который будет по душе:

- Силовые тренировки полезны, но не все получают от них удовольствие. Так и с кардиотренировками. Кому-то нравится скандинавская ходьба, кому-то - плавание. Всё это виды физической активности, которые улучшат качество жизни. Также очень важно правильно подобрать одежду к каждому виду спорта. Например, для бега зимой необходимо выбрать теплые штаны, спортивные носки и кроссовки с непромокаемым покрытием, а при сильном холоде добавить термобельё.

Тем, кто в спорте новичок, но жаждет приобщиться к активному образу жизни сразу после Нового года, Юрий Сдобников советует начать с беговых лыж.

- Это очень полезный вид активности. Во-первых, биатлонисты и лыжные гонщики имеют самые высокие показатели аэробной выносливости и самую высокую продолжительность жизни. Во-вторых, в движении задействовано большое количество мышечных волокон.

Врач отмечает, что сначала нагрузка может казаться большой, но со временем это проходит и человек получает удовольствие от процесса. Начинать стоит плавно, с одной или двух тренировок в неделю на плоском рельефе, а дальше усложнять, добавляя спуски и подъёмы. По словам травматолога, важно знать все риски, связанные с выбранным видом спорта. Хорошо, если рядом будет более опытный спортсмен – тренер или напарник.

Второй важный момент - экипировка:

- Например, в горных лыжах неправильно отрегулированное крепление может привести к травмам коленного сустава. В беговых лыжах при всех их преимуществах лыжи не отстёгиваются, и при падении со спуска можно получить травмы голеностопного и коленного суставов, а при большой скорости возможны травмы верхнего плечевого пояса, - предупредил врач.