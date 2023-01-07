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3 часа назад

Названо лучшее время дня для похода в баню

Мослента

Лучшее время дня для похода в баню «Мосленте» назвала профессиональная банщица Ирина Гордеева. Она посоветовала посещать парную в полдень.

Названо лучшее время дня для похода в баню
Фото: МослентаМослента

«Это хорошее время для бани, так как организм уже проснулся, но еще не начал работать в полную силу. А после посещения бани у вас останется время, чтобы восстановиться перед сном», — пояснила эксперт.

Гордеева также дала несколько рекомендаций для максимального восстановления организма.

«Не спешите создавать сильный жар, дайте телу освоиться и постепенно мягко прогреться. Только когда появится первый пот, можно сходить под теплый душ и возвращаться в парную, чтобы поддать пару и начать согреваться глубже», — описала правильный метод парения эксперт.

При самостоятельном парении следует начать с воздействия на кости.

«Приложите последовательно горячие веники на ступни, кисти, колени, локти, плечи, ребра и бедра. После того, как кости прогрелись, можно перейти к легким приятным похлестываниям вениками, это усилит кровоснабжение и насытит кровь кислородом», — порекомендовала Гордеева.

Принимать контрастные процедуры нужно только после качественного прогревания, предупредила банщица. Особенно это касается окунания в холодную купель.

ЗОЖ,Ирина Гордеева,
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