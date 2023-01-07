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26 минут назад

Россиянам рассказали, какие напитки на самом деле хорошо согревают в мороз

Секрет Фирмыиещё 1

Зима в России будто бы вспомнила, какой должна быть, поэтому лужи на улицах быстро превратились в сугробы, а несчастные жители — в сосульки. Поэтому сейчас как никогда стали актуальны различные способы согреться. Гастроэнтеролог Виктория Малоземова рассказала, какие из них правда актуальны, а какие не греют и наносят ущерб организму.

Россиянам рассказали, какие напитки на самом деле хорошо согревают в мороз
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Самый простой и популярный согревающий напиток — чай с специями. Использовать можно хоть чёрный, хоть зелёный, хоть травяной. Можно просто засыпать туда любимые специи и так заваривать несколько минут. Подойдут гвоздика, кардамон, корица, цедра лимона и апельсина, имбирь и мёд. Все эти ингредиенты принесут пользу напитку, но кипятить его нельзя: мёд, например, теряет все свойства после 60 градусов.

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Такой чай согреет только за счёт горячей воды в основе, сами специи ничего сверхъестественного не сделают. Максимум — они могут раздражать слизистую оболочку и так вызывать тепло. Причём язву таким раздражением не вызовешь. Поэтому для тепла можно пить хоть простой чай, хоть со специями. Физической пользы от них мало, но душу греют на ура.

Со специями можно сделать и зимний кофе, в него можно бахнуть кардамон, мускатный орех, корицу, любой перец, имбирь, куркуму, анис и многое другое. Только важно варить молотый кофе уже вместе со специями и сахаром, иначе получится ерунда. Греет такой кофе тоже только из-за горячей температуры. Но напиток очень не советуют тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Чтобы смягчить действие кофеина на желудок, нужно добавить в него молоко или сливки, но тогда пропадают полезные свойства. Идеального решения нет, увы.

И в чай, и в кофе можно для согрева добавить немного алкоголя, например, коньяк, ром или травяную настойку, однако совсем чуть-чуть, потому что алкоголь неполезен в любых количествах и видах. Зато он разогреет из-за расширения сосудов.

Хорошими способами согреться и перекусить будут какао и горячий шоколад, потому что тепло = калории, а эти два напитка как раз и будут самыми калорийными. В какао можно добавлять ванилин, корицу и кардамон, но лимонную цедру лучше отложить — из-за неё молоко может свернуться.

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