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1 час назад

Ученые заявили, что брокколи снижает риск развития онкозаболеваний

runews24.ruиещё 1

Эксперты назвали три полезных свойства брокколи. Так, по данным ИноСМИ, одним из них является способность овоща снижать риск развития онкологических заболеваний.

Ученые: брокколи снижает риск развития онкозаболеваний
Фото: runews24.rurunews24.ru

Такое свойство объясняется высоким содержанием в брокколи соединений, которые защищают организм от окислительного стресса и аномального развития клеток.

Кроме того, брокколи способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку снижает количество «плохого холестерина» в организме человека. Это объясняется содержанием в овоще вещества, способного взаимодействовать с желчными кислотами в кишечнике и увеличивать их выведение, что вызывает образование новых кислот из холестерина, снижая их уровень в организме.

Кроме того, доказано благотворное влияние брокколи на органы зрения, поскольку в нем содержатся лютеин и зеаксантин. Кроме того, в нем высокое содержание витамина А, который предотвращает болезни зрения.

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