Ученые: брокколи снижает риск развития онкозаболеваний

Эксперты назвали три полезных свойства брокколи. Так, по данным ИноСМИ, одним из них является способность овоща снижать риск развития онкологических заболеваний.

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Такое свойство объясняется высоким содержанием в брокколи соединений, которые защищают организм от окислительного стресса и аномального развития клеток.

Кроме того, брокколи способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку снижает количество «плохого холестерина» в организме человека. Это объясняется содержанием в овоще вещества, способного взаимодействовать с желчными кислотами в кишечнике и увеличивать их выведение, что вызывает образование новых кислот из холестерина, снижая их уровень в организме.