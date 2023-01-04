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2 часа назад

Раскрыты способы преодоления страха перед походом к стоматологу

Мослента

Способы преодоления страха перед походом к стоматологу раскрыл «Мосленте» основатель центра протезирования зубов «КИСС», главный врач и стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, для начала важно определить, что стало причиной этого страха.

Способы преодоления страха перед походом к стоматологу
Фото: МослентаМослента

«Сейчас стоматология предлагает много разновидностей обезболивания, это уже не то лечение, которые было несколько лет назад. Есть классический метод обезболивания, седация и анестезия. Седация — внутривенное введение сильнодействующего снотворного, благодаря которому можно без страха и неприятных ощущений пройти стоматологическую реабилитацию. Анестезия — азотное обезболивание, когда на лицо надевают специальную маску и через нее подают газ», — объяснил он.

В случае, если человеку психологически тяжело сесть в стоматологическое кресло, Отхозория отмечает, что важно найти своего врача, с которым установится взаимопонимание. Это может занять некоторое время — нужно заранее записаться к нескольким специалистам на консультацию и сообщить им об имеющейся проблеме. После беседы врач сможет дать необходимые рекомендации как по подготовке к процедуре, так и по самому лечению. После этого можно будет выбрать наиболее понравившийся вариант.

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