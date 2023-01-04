Способы преодоления страха перед походом к стоматологу раскрыл «Мосленте» основатель центра протезирования зубов «КИСС», главный врач и стоматолог-ортопед Рауль Отхозория. По его словам, для начала важно определить, что стало причиной этого страха.

«Сейчас стоматология предлагает много разновидностей обезболивания, это уже не то лечение, которые было несколько лет назад. Есть классический метод обезболивания, седация и анестезия. Седация — внутривенное введение сильнодействующего снотворного, благодаря которому можно без страха и неприятных ощущений пройти стоматологическую реабилитацию. Анестезия — азотное обезболивание, когда на лицо надевают специальную маску и через нее подают газ», — объяснил он.

В случае, если человеку психологически тяжело сесть в стоматологическое кресло, Отхозория отмечает, что важно найти своего врача, с которым установится взаимопонимание. Это может занять некоторое время — нужно заранее записаться к нескольким специалистам на консультацию и сообщить им об имеющейся проблеме. После беседы врач сможет дать необходимые рекомендации как по подготовке к процедуре, так и по самому лечению. После этого можно будет выбрать наиболее понравившийся вариант.