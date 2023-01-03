Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
3 часа назад

Что лучше всего делать, когда вы не можете уснуть

Ferra.ru

Профессор психологии рассказал, что нужно делать, если вы легли спать и никак не можете заснуть.

Что лучше всего делать, когда вы не можете уснуть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, если вам не удаётся заснуть в течение 15-20 минут и более, лучше всего встать с кровати и заняться чем-нибудь другим (в идеале в другой комнате). Возвращаться в спальню можно только тогда, когда будете готовы ко сну.

Можно также опробовать различные методы расслабления. Например, подойдут дыхательные упражнения. Можно вдохнуть через нос на счёт четыре (чувствуя, как живот наполняется воздухом), а затем выдохнуть через рот снова на счёт четыре. Также могут помочь медитация и мысленные образы. Так, в одном исследовании было обнаружено, что участники, которых просили вспомнить в деталях расслабляющую сцену, засыпали быстрее, чем те, кого об этом не просили.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители