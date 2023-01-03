Что лучше всего делать, когда вы не можете уснуть

По словам эксперта, если вам не удаётся заснуть в течение 15-20 минут и более, лучше всего встать с кровати и заняться чем-нибудь другим (в идеале в другой комнате). Возвращаться в спальню можно только тогда, когда будете готовы ко сну.

Можно также опробовать различные методы расслабления. Например, подойдут дыхательные упражнения. Можно вдохнуть через нос на счёт четыре (чувствуя, как живот наполняется воздухом), а затем выдохнуть через рот снова на счёт четыре. Также могут помочь медитация и мысленные образы. Так, в одном исследовании было обнаружено, что участники, которых просили вспомнить в деталях расслабляющую сцену, засыпали быстрее, чем те, кого об этом не просили.