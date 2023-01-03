Названо минимальное количество упражнений для роста мышц

Исследования показали, что даже одно сокращение мышц в день в течение пяти дней в неделю может улучшить мышечную силу за месяц.

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Учёные попросили участников выполнять упражнение на сгибание рук, состоящее из 30 максимальных сокращений (то есть сокращая мышцу так сильно, как они могут) каждую неделю в течение четырёх недель. Одна группа выполняла шесть сокращений в день в течение пяти дней в неделю; другая делала 30 повторений раз в неделю.

Группа, которая делала все упражнения за один раз, не имела прироста мышечной силы, в то время как группа, которая выполняла по шесть повторений в течение пяти дней, увеличила свою мышечную силу более чем на 10%.