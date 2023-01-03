Названо минимальное количество упражнений для роста мышц

Исследования показали, что даже одно сокращение мышц в день в течение пяти дней в неделю может улучшить мышечную силу за месяц.
Учёные попросили участников выполнять упражнение на сгибание рук, состоящее из 30 максимальных сокращений (то есть сокращая мышцу так сильно, как они могут) каждую неделю в течение четырёх недель. Одна группа выполняла шесть сокращений в день в течение пяти дней в неделю; другая делала 30 повторений раз в неделю.
Группа, которая делала все упражнения за один раз, не имела прироста мышечной силы, в то время как группа, которая выполняла по шесть повторений в течение пяти дней, увеличила свою мышечную силу более чем на 10%.
В отдельном исследовании выяснилось, что выполнение одного трёхсекундного сокращения бицепса в день, пять дней в неделю, увеличивает мышечную силу на 12%.