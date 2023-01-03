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2 часа назад

Нарколог назвал негативные последствия употребления безалкогольного пива

Мослента

Основные негативные последствия от употребления безалкогольного пива в разговоре с «Мослентой» перечислил главный врач Клиники доктора Исаева врач-нарколог Даниил Петров.

Врач назвал негативные последствия от безалкогольного пива
Фото: МослентаМослента

«Если вы за рулем, то употребление двух-трех бутылок такого пива может выявиться на комиссии. Как правило, в безалкогольном пиве может содержаться от 0,5 до 1 процента алкоголя», — рассказал специалист.

Кроме того, такой напиток является диуретиком, 1-1,5 литра которого дают сильный мочегонный эффект. Поэтому не только все полученные минералы быстро выйдут из организма, но и те, что были в организме изначально, продолжил врач.

По словам нарколога, необходимо также помнить, что безалкогольное пиво содержит быстрые углеводы, а скачок сахара в организме при хронических заболеваниях может привести к большим проблемам.

По сути, при употреблении безалкогольного пива в больших количествах могут возникать все те же проблемы, что с обычным пивом, только без поступления в организм и расщепления этилового спирта, подчеркнул специалист.

ЗОЖ,Даниил Петров,
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