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1 час назад

Терапевт рассказала, полезно ли выбегать из бани на мороз

Москва24

Выбегать зимой на улицу после парилки полезно, так как при резкой смене горячего воздуха на холодный происходит тренировка всей сердечно-сосудистой системы. Однако делать это при наличии ряда заболеваний опасно, рассказала Москве 24 врач-терапевт Елена Кудряшова.

Терапевт рассказала, полезно ли выбегать из бани на мороз
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, выбегая из парилки на мороз, сосуды начинают расширяться и сужаться. После такой зарядки они начинают лучше функционировать.

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"Кровь по сосудам бежит быстрее, становится не такой вязкой. И это очень хорошо, в том числе для иммунитета", – отметила врач.

Однако есть случаи, когда практиковать процедуру с перепадами температур противопоказано. В первую очередь это относится к тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, особенно в стадии обострения.

"Когда мы выбегаем из горячей парной на холодный снег, кровоток усиливается в крупных сосудах, а в периферических замедляется. Из-за этого на фоне проблем с сердцем может произойти спазмирование коронарных артерий, питающих миокард. В таком случае велик риск получить инфаркт".

Выбегать из бани на снег опасно, если есть ишемическая болезнь сердца или в анамнезе уже были инсульты, инфаркты и тромбозы. Также не рекомендуется это делать при повышенном давлении, дискомфорте в области сердца и отеках, предупредила врач.

По ее мнению, не стоит рисковать и тем, у кого нарушен кровоток в артериях конечностей. Например, при выраженном атеросклерозе. Особенно часто это заболевание развивается у курильщиков, обратила внимание терапевт.

"Не советую так делать и больным сахарным диабетом. При этом заболевании происходит нарушение кровообращения по периферическим сосудам. Они, как правило, повреждены изнутри излишками сахара и поэтому более уязвимы", – рассказала Кудряшова.

Детям выбегать из бани на мороз можно и полезно, только если они здоровы и прошли курс постепенного закаливания.

"Для начала начните обливать ребенка после купания более прохладной водой. Начните с разницы в один градус, затем в два, три и так далее".

Она также посоветовала делать контрастные ножные ванночки. Они будут полезны не только детям, но и взрослым. Для этого надо поставить тазики с теплой и более прохладной водой, после чего опускать в них ноги по очереди. По мере закалки разницу в температуре между ними необходимо увеличивать.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала, может ли частое ношение одежды с подогревом ослабить защитные функции организма. По ее словам, в такой ситуации можно чаще болеть вирусными инфекциями. Перегрев тела снижает количество лейкоцитов, которые отвечают за наш иммунитет, объяснила эксперт.

ЗОЖ,Елена Кудряшова,
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