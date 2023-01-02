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35 минут назад

Наличие цели в жизни уменьшает риск ранней смерти

Мир новостей

Когда человеку есть зачем и ради чего жить, он начинает более внимательно относиться к своему здоровью, питанию и даже к переходу через дорогу, что снижает вероятность несчастных случаев. Эта закономерность не зависит от расы, этнической принадлежности и пола.

Наличие цели в жизни уменьшает риск ранней смерти
Фото: Мир новостейМир новостей

Масштабное исследование на пациентах показало: наличие цели в жизни позитивно сказывается на всех функциях организма. Уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных проблем, улучшаются физические возможности.

Авторы исследования опирались на данные о здоровье людей в возрасте от 50 лет и старше. Группа ученых оценила наличие цели в жизни по специальной шкале психологического благополучия у более чем 13 000 человек. Потом эти показатели сравнили с количеством смертей участников исследования в течение 8 лет. Выяснилось, что самый низкий риск смерти (15,2%) оказался у людей с самой высокой целеустремленностью по сравнению с теми, кто просто плывет по течению без цели (36,5%).

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