7 признаков того, что вам больше не стоит пить

На утро после бурного праздника близкие смотрят на вас искоса, а вы не можете посмотреть на них в ответ, потому что свет режет глаза? Кажется, ночка выдалась бурной. Переборщить на праздник может каждый. Но если такое случается с вами частенько, рано или поздно организм начнёт сигнализировать, что пора завязывать. Врачи перечислили тревожные звоночки, которые ни в коем случае нельзя пропускать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Трясущиеся руки

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Тремор кистей рук может возникнуть и после разового острого отравления алкоголем. Однако чаще всего он всё-таки говорит о том, что алкогольная зависимость у человека уже сформировалась, отметил нарколог Антон Поддубный.

Утром и натощак руки дрожат сильнее, а после еды или алкоголя тремор заметно меньше. Именно поэтому многие алкоголики решают идти по лёгкому пути — вместо того, чтобы лечиться, просто выпивают с утра.

Между тем вылечить тремор возможно. Кому-то будет достаточно просто вывести алкоголь из организма. Другим потребуются восполнять недостаток дофамина. Помогает в этом регулярный спорт, еда (например, рыба, морепродукты, какао, шоколад), а иногда не обойтись без курса антидепрессантов.

«Вертолёты»

Случалось с вами такое, что после рюмки-другой всё вокруг начинало кружиться? Друзья вам скажут, что это «вертолёты», а медики называют это нистагм. В их исполнении звучит не так весело, потому что это один из симптомов поражения головного мозга.

Прилететь на «вертолётах» можно в очень печальные края. Постепенно любая умственная работа станет слишком трудной, снизится критичность мышления, появится раздражительность. «Деятельность человека становится подвластна подкорке, алкоголик деградирует как личность», — объяснила нарколог Инна Бирюкова.

Головная боль

Она может появиться даже после одного бокала красного вина, особенно полусладкого. А всё из-за серы, которая есть в его составе. Вообще напитки с большим количеством примесей будут усугублять последствия интоксикации, которая наступает даже у здоровых людей, если те сильно перебрали со спиртным.

Сопутствующими симптомами будут слабость, разбитость, быстрая утомляемость, головная боль, жажда и отсутствие аппетита.

Заложенность в ушах

Алкоголь склеивает эритроциты, в результате могут образовываться тромбы, которые перекрывают просвет в сосудах. Происходит дегидратация организма, нарушаются ток крови и кровоснабжение органов и тканей, питание головного мозга.

Нарушается процесс передачи импульса между нервными клетками. Именно поэтому с утра после бурной вечеринки вы просыпаетесь с мыслями «Кто я? Где я?» — страдает память. Из других признаков — головокружение, рассеянность и слабость.

Точную причину даже кратковременной глухоты сказать вам сможет только врач.

Тошнота

Она появляется из-за усиления активности желудочной кислоты, которая раздражает пищевод, желудок и кишечник. Кроме того, алкоголь влияет на всасывание воды в кишечнике, из-за чего испражнения и жидкость проходят быстрее. Так что не удивляйтесь, если к тошноте добавится ещё и диарея. Хотя эти симптомы бывают и у тех, кто не страдает алкогольной непереносимостью.

Жажда приключений

У многих наверняка найдётся хоть одна история, которая начинается со слов: «Трезвым я бы на такое не пошёл». Всё дело в том, что при лёгкой степени алкогольного опьянения у человека повышается настроение и возникает прилив сил. Чем больше и чаще вы пьёте, тем скорее теряете контроль за мотивационной сферой. В этом случае на первый план выходит сам процесс, а на анализ его последствий внимания и интереса просто не остаётся.

Клонит в сон

Мир про пользу «хлопнуть рюмашку перед сном» возник не на пустом месте — алкоголь правда помогает быстрее заснуть. Молекулы алкоголя всасываются в кровь в течение 30 минут. Они замедляют кровообращение, воздействуют на нейроны мозга. Из-за этого человека начинает клонить в сон, появляется расслабленность в мышцах, становится труднее координировать движения.