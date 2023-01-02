Кому нельзя ходить в баню

Для каждого существуют определённые традиции на Новый год. Кто-то проводит время с семьёй, кто-то предпочитает путешествовать и праздновать в разных странах. А есть те, кто, как велит фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», ходит в баню. Вот только мало кто учитывает, что баня не только лечит, но и иногда калечит. Профессиональная банщица Ирина Гордеева рассказала, кому стоит воздержаться от банных процедур.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Эксперт заявила, что в парную не нужно ходить тем, у кого нашли воспалительные и инфекционные процессы в организме. Проще говоря, при гриппе или других неприятных болезнях.

А ещё в баню ни в ком случае нельзя ходить в подвыпившем состоянии. Хоть такой вариант часто и преподносят в фильмах как данность, но это можно отнести к категории «вредные советы». Дело в том, что алкоголь воздействует на красные кровяные тельца, поэтому нахождение в парной после стопки-другой может привести к образованию тромбов, микроинсульту и микроинфаркту.

«Также во время острых стадий язв ЖКТ поход в баню стоит отложить, чтобы не спровоцировать активизацию кровотока», — заключила Гордеева.