Врач подсказал эффективные методы борьбы с похмельем

Четыре эффективных метода борьбы с похмельем подсказал в беседе с «Лентой.ру» главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев.

«Если с утра "болеете", хорошо подойдет контрастный душ, но ни в коем случае не баня или горячая ванна. Поможет и прогулка на свежем воздухе — можно на каток сходить, погулять по парку, около дома», — отметил Казанцев. Но основной способ поправить здоровье в данном случае — сон, подчеркнул врач.

При похмелье также действительно помогает рассол, продолжил нарколог. При этом важно, чтобы он был соленым, а не маринованным. «В маринованном содержится уксус, который только усугубит состояние. А в соленом — необходимые страдающему организму калий, натрий, магний и кальций», — объяснил Казанцев.

Врач добавил, что ни в коем случае не стоит лечить подобное подобным, то есть снова пить алкоголь. «Интоксикация будет нарастать, и новогодние праздники рискуют перерасти в новогодний запой», — заметил он.