Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

Врач подсказал эффективные методы борьбы с похмельем

Мослента

Четыре эффективных метода борьбы с похмельем подсказал в беседе с «Лентой.ру» главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев.

«Если с утра "болеете", хорошо подойдет контрастный душ, но ни в коем случае не баня или горячая ванна. Поможет и прогулка на свежем воздухе — можно на каток сходить, погулять по парку, около дома», — отметил Казанцев. Но основной способ поправить здоровье в данном случае — сон, подчеркнул врач.

При похмелье также действительно помогает рассол, продолжил нарколог. При этом важно, чтобы он был соленым, а не маринованным. «В маринованном содержится уксус, который только усугубит состояние. А в соленом — необходимые страдающему организму калий, натрий, магний и кальций», — объяснил Казанцев.

Врач добавил, что ни в коем случае не стоит лечить подобное подобным, то есть снова пить алкоголь. «Интоксикация будет нарастать, и новогодние праздники рискуют перерасти в новогодний запой», — заметил он.

Ранее пользу бани при похмелье оценила профессиональная банщица Ирина Гордеева. По ее словам, поход в парную при интоксикации запускает работу почек.

ЗОЖ,Видео,Ирина Гордеева,Алексей Казанцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители