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1 час назад

Важнее, чем вы думаете: как дыхание влияет на психическое здоровье

Ferra.ru

Общеизвестно, что глубокие вдохи могут помочь успокоиться в стрессовых ситуациях. Однако профессор факультета клинической медицины Орхусского университета нашёл ещё более глубокую связь.

Как дыхание влияет на психическое здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изучая результаты многочисленных исследований мозга грызунов, обезьян и людей, учёный и его команда разработали вычислительную модель, которая объясняет, как наши паттерны дыхания могут формировать мозг.

«Мы обнаружили, что во многих различных типах задач ритмы мозга тесно связаны с ритмом нашего дыхания. Мы более чувствительны к внешнему миру, когда вдыхаем, а вот когда выдыхаем, мозг больше отключается. Это также согласуется с тем, что в некоторых экстремальных видах спорта используется дыхание, например, профессиональных стрелков учат нажимать на курок в конце выдоха», — объяснил профессор.

Он также рассказал, что затруднённое дыхание связано с большим увеличением риска психических расстройств, таких как тревога и депрессия.

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