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2 часа назад

Врач описала последствия отказа от алкоголя на один месяц

Lenta.ruиещё 3

Месяц без употребления алкогольных напитков крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни в беседе с The Telegraph.

Врач описала последствия отказа от алкоголя на один месяц
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, злоупотребление спиртным увеличивает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При отказе от спиртного состояние улучшается — давление приходит в норму, риск болезней значительно падает.

«Месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья», — считает специалист.

Карни предупредила, что алкоголь плохо сказывается на качестве сна и психическом здоровье. Если не пить алкоголь в течение месяца, режим сна и отдыха придет в норму, описала она последствия отказа от спиртного на один месяц. Следствием придут легкость и бодрость на протяжении дня. «Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер», — сообщила она. Эксперт предупредила, что ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться.

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