Врач описала последствия отказа от алкоголя на один месяц

Карни предупредила, что алкоголь плохо сказывается на качестве сна и психическом здоровье. Если не пить алкоголь в течение месяца, режим сна и отдыха придет в норму, описала она последствия отказа от спиртного на один месяц. Следствием придут легкость и бодрость на протяжении дня. «Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер», — сообщила она. Эксперт предупредила, что ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться.