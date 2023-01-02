Нутрициолог объяснила важность употребления теплой воды натощак

Важность употребления теплой воды натощак объяснила в беседе с «Мослентой» дипломированный нутрициолог Анастасия Разбойникова. Она подчеркнула, что важно также уделять внимание чистоте и качеству жидкости.

Фото: Мослента Мослента

«Все начинается с воды, поэтому ее употребление сразу после пробуждения — одно из главных правил заботящегося о своем здоровье человека. Очень важно, чтобы вода была именно теплой, но при этом не обжигала. Можно с вечера налить ее в термокружку и поставить рядом с кроватью, можно встать и подогреть чайник — кому как удобнее», — объяснила Разбойникова.

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Специалист уточнила, что начать можно с одного стакана теплой воды натощак, после чего изо дня в день чуть увеличивать дозу. В итоге нужно прийти к тому, чтобы выпивать по два стакана чистой теплой воды каждое утро.

«Зачем мы это делаем? Так мы готовим наш желудочно-кишечный тракт к работе, запускаем весь организм. Холодную воду желудок не пропустит, пока не нагреет, поэтому если жидкость сразу будет теплой, процесс "пробуждения" организма ускорится», — рассказала нутрициолог. Анастасия Разбойникова

Разбойникова назвала выпиваемую натощак воду «внутренним душем», который быстро разбавляет отработанные за ночь токсины и выводит их. «Но это срабатывает только в том случае, если вы выпиваете чистую воду. При добавлении в нее чего-то еще (например, лимона или меда), жидкость сначала поступит в печень — "на анализ". Там она задержится, поэтому вымыть токсины не получится — они будут циркулировать по вашей крови еще сутки», — отметила эксперт.

Пить чистую воду без добавок важно еще и потому, что у большинства людей сейчас нарушена работа желчного пузыря, продолжила собеседница «Мосленты». «Любая вода с примесями стимулирует отток желчи, а тревожить слизистую нам не нужно. В то же время теплая вода прочищает желчные протоки(пути), что способствует лучшему отходу желчи впоследствии», — объяснила нутрициолог.

«Благодаря простому утреннему ритуалу, организм будет работать как надо! Попробуйте!» — призвала Разбойникова.