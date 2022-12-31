Безопасных доз алкоголя нет. Зато нашлась безопасная альтернатива

Не пытайтесь нагуглить, сколько алкоголя можно пить без вреда для здоровья. Безопасных доз спиртного не существует. Даже бокал пива или вина плохо влияет на организм. Если пить мало, но регулярно, возникает суммирующий эффект, предупредил психиатр, нарколог Василий Шуров. Зато врач предложил безопасную альтернативу, от которой, по его словам, будет гораздо «легче, лучше и здоровее».

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Не будем долго томить. Вместо алкоголя нарколог предложил употреблять кефир.

От него точно не будет таких последствий, как от спиртного. Потому что даже в небольших количествах, но регулярно употребляемый алкоголь убивает определённое количество нейронов головного мозга.

А ещё этанол также разрушает периферическую нервную систему, повреждая оболочки нервов и вызывая атрофию мышц, сказал врач «Газете.ru».

Что уж говорить про долгосрочные последствия потребления этанола. Среди них — нарушение деления клеток. Максимально активно он происходит у сперматозоидов, поэтому алкоголь плохо влияет на генетический материал.

Планируете в новом году завести ребёнка — встречайте Новый год с бокалом кефира. Потому что отказаться от выпивки нужно за 2–3 месяца до предполагаемого зачатия, уточнил эксперт.