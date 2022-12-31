Врач рассказал о правильном сочетании алкоголя и пищи

«Нужно не закусывать, а запивать еду небольшим количеством алкоголя. И чем меньше его будет, тем лучше для вашего здоровья. Поэтому постарайтесь поместить во главу праздничного стола не спиртные напитки, а произведения кулинарного искусства», — посоветовал врач.