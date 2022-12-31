Эксперты назвали главную причину высокого кровяного давления

Специалисты рекомендуют потреблять как можно меньше соли.

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Издание Daily Express сообщает, что одной из главных причин, по которой у человека существенно повышается кровяное давление, является потребление соли.

Чем больше ее содержание в рационе – тем больше вероятность столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Как правило, очень большое количество соли содержится в фастфуде.

Перед тем, как покупать какие-либо продукты, важно ознакомиться с информацией о содержании в них различных веществ. Нужно сравнивать и искать альтернативу с меньшим количество соли.