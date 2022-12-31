Эксперты назвали главную причину высокого кровяного давления

Специалисты рекомендуют потреблять как можно меньше соли.
Издание Daily Express сообщает, что одной из главных причин, по которой у человека существенно повышается кровяное давление, является потребление соли.
Чем больше ее содержание в рационе – тем больше вероятность столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.
Как правило, очень большое количество соли содержится в фастфуде.
Перед тем, как покупать какие-либо продукты, важно ознакомиться с информацией о содержании в них различных веществ. Нужно сравнивать и искать альтернативу с меньшим количество соли.