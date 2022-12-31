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1 час назад

Эксперты рассказали об одной из главных причин высокого кровяного давления

Волгоградская правда

Специалисты рекомендуют потреблять как можно меньше соли.

Эксперты назвали главную причину высокого кровяного давления
Фото: UnsplashUnsplash

Издание Daily Express сообщает, что одной из главных причин, по которой у человека существенно повышается кровяное давление, является потребление соли.

Чем больше ее содержание в рационе – тем больше вероятность столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Как правило, очень большое количество соли содержится в фастфуде.

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Перед тем, как покупать какие-либо продукты, важно ознакомиться с информацией о содержании в них различных веществ. Нужно сравнивать и искать альтернативу с меньшим количество соли.

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