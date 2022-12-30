5 причин, по которым россияне попадают в больницы на зимних праздниках

Безудержное переедание в новогоднюю ночь оборачивается не только чувством тяжести и распирания в животе. Зачастую праздничное застолье становится причиной попадания в больницу. Об этом в своём Telegram-канале заявил главврач московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

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«В новогоднюю ночь первые пациенты с отравлениями и травмами появляются ближе к полуночи: обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, травмы конечностей, ожог, переохлаждение», — отметил эксперт.

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По словам специалиста, переедание ведёт к обострению панкреатита и холецистита.

«За новогодние каникулы экстренных холецистэктомий (операций по удалению желчного пузыря) выполняется почти столько же, сколько на протяжении всего остального времени года», — привёл пугающие данные Валерий Вечорко.

Вторая популярная причина госпитализаций — алкогольная интоксикация, или то, что в народе называется «перепил».

«Уже в эти дни сотрудники нашего приёмного отделения отмечают рост поступлений пациентов из-за злоупотребления алкоголем. Кто-то начал отмечать, не дожидаясь официальных выходных. Напоминаем, избежать сильного отравления поможет отказ от спиртного или умеренное употребление алкоголя, а также правильная подготовка организма. Если всё-таки факт злоупотребления случился, то единственный способ снять негативный эффект — это промывание желудка», — подчеркнул эксперт.

Ещё одна причина попадания россиян в стационар на новогодних праздниках — травмы при попытке открыть шампанское.

«Много обращений в праздничную ночь поступает из-за того, что кто-то неаккуратно выстрелил пробкой. Обязательно к врачу, чтобы предупредить развитие травматической эрозии роговицы, тяжёлого острого воспаления внутренних оболочек глаза и других неприятных последствий», — предупредил врач.

В список рисков попали ожоги после запуска фейерверков, а также травмы при катании на лыжах, сноуборде и коньках.

«Сами по себе эти виды спорта, безусловно, полезны для здоровья. Медики призывают быть осторожными, чтобы не покалечиться», — заключил специалист.