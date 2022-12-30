Правда ли, что гастрит может перерасти в рак

На самые распространенные вопросы о заболевании отвечает Павел Павлов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии

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Гастрит — это очень распространенное заболевание, с которым сталкивается чуть ли не каждый второй житель планеты. Несмотря на то, что болезнь достаточно хорошо изучена, многие пациенты до сих пор точно не знают, откуда берется гастрит, как его правильно лечить и что будет, если игнорировать раннее обследование и лечение.

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Что такое гастрит? Гастрит — заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка желудка. Кислота, вырабатываемая в желудке и необходимая для переваривания пищи, в норме нейтрализуется слоем слизи, а потому стенки желудка не повреждаются. Если же слизи становится недостаточно, то кислый желудочный сок попадает на слизистую, повреждает ее, вызывает воспаление. Когда слизи слишком много, а кислоты мало — тоже плохо — ослабевает барьерная функция, нарушается переваривание. Это динамическая система, в которой перевес в любую сторону плох.

Симптомы болезни довольно характерные и их сложно спутать с чем-то другим. Пациенты жалуются на боли, которые появляются, если вовремя не поесть — такие боли называют голодными. Кроме того, их может мучать тошнота, рвота, нарушения аппетита, потеря веса.

Гастрит бывает острым, симптомы которого развиваются быстро и довольно внезапно для пациента. Чаще всего приступ острого гастрита провоцирует какая-то еда, лекарственные препараты, например, нестероидные противовоспалительные средства. Как только раздражающий фактор исчезает, пропадают и неприятные проявления болезни.

Хронический гастрит — совсем другое дело, это отдельное заболевание, которое развивается независимо и не связано с острым гастритом. В его возникновении лишь отчасти «виноваты» — неправильное питание, стресс, злоупотребление фастфудом и сухомяткой — это скорее «фон».

Современные медики придерживаются совсем другой точки зрения, которая полностью подтверждается научными данными. Основная причина появления гастрита — бурное размножение в желудке бактерии Helicobacter pylori. Сегодня доказано существование связи между этим микроорганизмом и возникновением язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита. Заболевания так и называются «хеликобактер-ассоциированные»

Как связаны гастрит и рак? Было доказано в эксперименте, что Helicobacter pylori, за счет собственных ферментов и продуктов жизнедеятельности повреждает слизистую оболочку желудка, вызывая ее истончение — атрофию. Течение заболевания чаще всего не бурное — «субклиническое» — пациент не ощущает проблем. Пациенты говорят «у меня ничего не болело, не беспокоило». Потому-то и необходимо обследоваться периодически, по рекомендованным срокам, а не тогда, когда стало плохо.

Если такие процессы идут долго, то нормальная слизистая оболочка желудка трансформируется в похожую на кишечную. Это называется кишечная метаплазия. Она является 100% маркером наличия атрофии и длительности процесса. На фоне именно таких изменений слизистой и формируется рак желудка более чем в 90% во всем мире. Поиск таких участков, их выявление и гистологическое подтверждение — одно из важных направлений работы врача.

Как обнаружить гастрит? Несмотря на то, что симптомы заболевания довольно специфичны, поставить диагноз можно только после проведения обследования. Для диагностики гастритов и других патологий желудка используется гастроскопия. Врач смотрит на желудок «изнутри» с помощью видеогастроскопа, прибора, оборудованного видеокамерой высокого разрешения.

Сегодня гастроскопия стала куда более информативной, чем 15—20 лет назад. Врачу больше не приходится смотреть одним глазом в окуляр — он смотрит двумя глазами в большой монитор, благодаря чему получает полноценное представление о состоянии органа. Сами гастроскопы перестали быть жесткими и негнущимися. Сегодня они тонкие и гибкие, а потому исследование сопровождается минимальным дискомфортом.

Есть даже специальные детские модификации приборов — ультратонкие, с диаметром вводимой части менее 5 мм. В отличие от «стандартных» гастроскопов такие приборы могут вводиться даже через нос. Со стороны это может показаться довольно странным и необычным, но для пациента такой способ даже комфортнее — трубка не касается корня языка и рвотных позывов, которые бывают у пациентов, не возникает. Кстати, никакой сложной подготовки перед проведением гастроскопии не требуется — достаточно не есть и не пить за некоторое время до процедуры.

В ходе гастроскопии врач может не только посмотреть на состояние слизистой, но даже взять биопсию — отщипнуть небольшой кусочек тканей для последующего исследования. Это не больно, даже совершенно не заметно для пациента. Многие доктора полагают, что первичное исследование без биопсии — малоинформативно.