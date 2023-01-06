Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
40 минут назад

Как восстановиться после новогодних праздников

Мира Маркина
Рустамов Рамиз Аликовичэксперт

Новогодние праздники — большая нагрузка на наш организм. Как восстановиться после каникул и минимизировать их вред для здоровья? Спросили врача-терапевта, гастроэнтеролога Рамиза Рустамова.

Как восстановиться после новогодних праздников
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь, по словам медика, необходимо хорошо выспаться и нормализовать свой сон, если не удалось сделать этого в праздники.

Также в качестве меры поддержки организма врач порекомендовал пить больше воды в течение дня. Водный баланс очень важен для восстановления.

От чего чаще умирают люди на праздниках

Избегайте обильных, калорийных приемов пищи, откажитесь от употребления газированных напитков и алкоголя. Исключите из рациона продукты-триггеры. Это фастфуд, жирная, острая пища, блюда с соусами и другие. Ешьте медленно. В течение 2-х часов после еды не ложитесь, а последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Кроме того, не забывайте про физическую нагрузку. Регулярно совершайте пешие прогулки на свежем воздухе.
Рустамов Рамиз Аликович
Рустамов Рамиз АликовичВрач гастроэнтеролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.

Если вы после праздников у вас появился комплекс расстройств, нарушающих нормальную деятельность желудка и кишечника, сопровождающийся болезненными ощущениями в животе, чувством переполнения, тошнотой, вздутием, изжогой, отрыжкой, жидким стулом, не пренебрегайте визитом к гастроэнтерологу.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители