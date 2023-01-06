Как восстановиться после новогодних праздников

Избегайте обильных, калорийных приемов пищи, откажитесь от употребления газированных напитков и алкоголя. Исключите из рациона продукты-триггеры. Это фастфуд, жирная, острая пища, блюда с соусами и другие. Ешьте медленно. В течение 2-х часов после еды не ложитесь, а последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна. Кроме того, не забывайте про физическую нагрузку. Регулярно совершайте пешие прогулки на свежем воздухе.



Рустамов Рамиз Аликович Врач гастроэнтеролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина.