Как восстановиться после новогодних праздников

Новогодние праздники — большая нагрузка на наш организм. Как восстановиться после каникул и минимизировать их вред для здоровья? Спросили врача-терапевта, гастроэнтеролога Рамиза Рустамова.
В первую очередь, по словам медика, необходимо хорошо выспаться и нормализовать свой сон, если не удалось сделать этого в праздники.
Также в качестве меры поддержки организма врач порекомендовал пить больше воды в течение дня. Водный баланс очень важен для восстановления.
Если вы после праздников у вас появился комплекс расстройств, нарушающих нормальную деятельность желудка и кишечника, сопровождающийся болезненными ощущениями в животе, чувством переполнения, тошнотой, вздутием, изжогой, отрыжкой, жидким стулом, не пренебрегайте визитом к гастроэнтерологу.